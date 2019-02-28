З азартом і завзяттям

Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі старти «Спортивна зима» не оминули і Великогаївську ОТГ. У спортивному залі загальноосвітньої школи «столиці» громади участь у цікавих змаганнях взяли як діти, так і дорослі.

Для школярів організатори підготували аж шість різноманітних естафет. Напередодні юнаки з дівчатами, звичайно, до них готувалися на уроках фізкультури. Тож із максимальною самовіддачею намагалися чимшвидше дістатися до фінішу під час бігу «змійкою», без промахів вразити баскетбольне кільце, без утрат провести футбольний м’яч, збити максимально можливу кількість кеглів у боулінгу, за найкоротший час посадити «картоплю». А завершальна смуга перешкод — як апогей усіх випробувань.

І саме після неї, навіть не дочекавшись суддівського вердикту, школярі з Дичкова відчули — перемога за ними. Діти зі Скоморохів аж ніяк не менше зраділи другому місцю. А господарям із першої команди Великих Гаїв залишилося задовольнитися хіба третьою позицією. Зрештою, й два інші колективи школярів — із Прошової та Великих Гаїв — не були засмучені. Адже, крім приготовлених для призерів медалей, грамот і нагородної атрибутики з логотипом Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який організував змагання спільно з Великогаївською ОТГ, смачні кисломолочні призи від спонсора, ПрАТ «Тернопільський молокозавод», дісталися всім учасникам стартів.

Не менш азартно пройшли і змагання дорослих прихильників здорового способу життя, які виявили найсильніших у метанні дротиків, поштовху гирі однією рукою, боротьбі на руках, згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи. Знову ж таки фізкультурники одного із сіл постаратися докласти максимум зусиль, аби не поступитися «столичним» господарям. І бажаного збірна Баворова домоглася. А третіми стали сусіди одного й іншого населених пунктів із Товстолуга.

О. ГИКАВА.

На фото: під час змагань.

Фото з архіву організаторів.