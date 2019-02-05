Згадали про «історічєскую родіну»

Росія, абисте знали, не просто держава, а велика, народ її — також не такий, як усі. Покладена, значить, на них історична місія: всюди й завжди наводити порядок.

При цьому — захищати російськомовний люд у будь-якій точці земної кулі. А якщо хтось російською не говорить, але тяжіє до Росії, то і його боронити. Від кого? Від усяких там місцевих буржуазних націоналістів, котрі не тільки не хочуть у спілкуванні з росіянами переходити на російську, а ще й вимагають, щоб ті державну мову знали. А коли й не вимагають, і не переслідують, то однаково РФ буде своїх захищати. Повіривши в таку свою місію, свідомий росіянин ніколи не нарікатиме на всякі там негаразди в своїй країні, на те, зокрема, що пенсійний вік подовжили. Яка може бути мова про соціальну сферу, про рівень життя, коли треба воювати й воювати.

Але якась частина тамтешнього люду все ще не усвідомила своєї величі. Все ще бурчить, що їй погано живеться. Навіть часом на мітинги виходить. Не багатолюдні, іноді взагалі одиночні, та все ж… Звісно, першим засобом проти таких є поліцейські кийки й автозаки. Але потрібні ще додаткові аргументи. Якусь би ідею кинути в маси, когось би ще залучити. Стоп! А чому б Ісуса Христа не залучити. І виявили креатив. З’явилася в Росії публікація, котра цілком серйозно стверджує, що дитинство та юність Ісуса минули в Мордовії. Не варто сумніватися, що публікацію зацікавлено обговорюють широкі народні маси. Ну й законно пишаються цим. Адже фейк про те, що корені Росії буцімто в Київській Русі, давно розвінчаний. Мокшанські болота, Мордовія — ось там їхня «історічєская родіна». Та, звісно ж, не Ісуса Христа.

І. РИЖЕВСЬКИЙ

Фото з вільних джерел