Учіться, школярики…

У радянські часи школярів завжди закликали на когось рівнятися. То на Павку Корчагіна, то на Павлика Морозова, котрий доніс на батька, то на молодогвардійців…

Позаяк Росія стала правонаступницею СРСР, то там і сьогодні подібні заклики лунають. Тільки, так би мовити, орієнтири бувають дещо інші.

На запрошення педагогів в одну із сільських шкіл Приморського краю прийшли суворі дядьки. Директорка навчального закладу відрекомендувала їх як «смотрящих» у селі, на яких належить рівнятися. Вже саме слово «смотрящие» вказувало, що ці чоловіки належать до вельми специфічної категорії населення, а саме — до «бувалих». Тобто таких, які неодноразово сиділи за колючим дротом. І що робили вони в школі? А прочитали дітям лекцію із сексуального виховання. Не добираючи висловів, розтлумачили: то дуже погано, коли хлопець домагається хлопця. Такому лайдаку скрутно буде на зоні. Отож, мовляв, живіть, пацани, «по понятіям», тоді тюрма вам стане як мати рідна.

Узагалі-то молодь треба виховувати так, щоб за колючий дріт вона не потрапляла. Але тамтешні педагоги, мабуть, передусім керуються приказкою: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся». Тож директорка школи, турбуючись про завтрашній день учнів, мабуть, вирішила, що їх слід заздалегідь підготувати до майбутньої «ходки на зону». І коли батьки, дізнавшись про такий специфічний «урок», запротестували, ні в чому винною себе не визнала.

М. АНТОНЮК

Фото з вільних джерел