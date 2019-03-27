Діяльність трьох нелегальних АЗС припинено

Співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області припинили діяльність трьох нелегальних автозаправних станцій. На усіх протиправних АЗС здійснювали продаж дизельного пального без наявності необхідних дозвільних документів, а також документів, що засвідчують якість та походження нафтопродуктів.

Одна з них була мобільною — фургон, обладнаний ємкістю для пально-мастильних матеріалів та паливно-роздавальною колонкою. Завдяки податковим міліціонерам з незаконного обігу вилучено 23,2 тонни дизельного пального та обладнання АЗС — ємкості для пального, паливно-роздавальна колонка тощо. Загальна вартість вилученого товару склала орієнтовно 1,4 мільйона гривень. Обладнання нелегальних АЗС демонтоване.

Вирішується питання про притягнення порушників до відповідальності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області