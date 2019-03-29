Фаворити з Теребовлянщини

У тернопільському шахово-шашковому клубі «Авангард» визначилися лауреати відкритих обласних змагань школярів «Диво-шашки». За нагороди традиційно сперечалися збірні районів та три найкращі квартети з Тернополя віком до чотирнадцяти років.

Напружені баталії знову засвідчили перевагу юних шашкістів із Теребовлянського району, яким дісталися відразу двоє чільних місць. Тріумфували школярі з Ласковецької ЗОШ I—III ступенів, за ними — команда Соколівської ЗОШ I—II ступенів. А третіми фінішували шашкісти Тернопільської школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука.

Лауреати нагороджені кубками, медалями і грамотами тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото тернопільського «Спорту для всіх»