І діти змагалися, і дорослі

Традиційні всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі старти «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» відбулися і в Підволочиську. Участь у ни узяли учні других-третіх і четвертих класів.

Під час п’яти різноманітних естафет діти намагалися якнайкраще виконати поставлені перед ними завдання, виявити незламний командний дух у боротьбі за перемогу. Серед молодших найшвидшою та найспритнішою команда «Сокіл». За нею — «Відчайдушні воїни», «Блискавка» і «Фіксики». А серед четвертокласників тріумфувала «Стріла». Далі — «Чемпіон», «Лідер» і «Комета».

Лауреати нагороджені грамотами, медалями та атрибутикою з логотипом тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Після ж завершення дитячих стартів настала черга дорослих, які командами в складі трьох чоловіків та однієї жінки продемонстрували свою майстерність у дартсі, поштовху гирі, згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи. Перемогли фізкультурники селищної ради. Друге місце у тренерів ДЮСШ, а третє розділили збірні райдержадміністрації і місцевої загальноосвітньої школи.

Усі учасники змагань отримали в нагороду також смачні призи від незмінного їх спонсора — ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Фото тернопільського «Спорту для всіх»