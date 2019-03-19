І дівчата не підвели!

Золота медаль, завойована нашим земляком Дмитром Підручним, не стала єдиною нагородою українців на чемпіонаті світу з біатлону, який минулої неділі завершився в шведському Естерсунді. Класичні естафетні перегони, проведені передостаннього змагального дня, подарували вітчизняним прихильникам цього виду спорту і «бронзу» жіночої збірної.

І заспів переможному виступові квартету, який на три чверті складався з олімпійських чемпіонок 2014 року, дала ще одна тернопільська стріляюча лижниця Анастасія Меркушина. За присутності в команді сестер Семеренко та Юлії Джими фахівці, звісно, ще не наважуються називати динамівку незаперечним лідером жіночої збірної. Однак від очевидного нікуди не подінешся. Ставши свідками того, як підопічна своїх батьків Ірини та Олега Меркушиних блискуче провела перший етап, без промахів закривши всі десять мішеней і лише на фініші не набагато поступившись одній із двох лідерів загального заліку Кубка світу, італійці Лізі Віттоцці, три олімпійські чемпіонки, очевидно, подумки поклялися, що завойованим Анастасією не мають права поступитися. На щастя, так і сталося.

Хоча вже на другому етапі Віта Семеренко і опустилася сходинкою нижче, однак відставання в 16 секунд безнадійним не видавалось. Навіть з огляду на те, що третьою стартувала Юлія Джима, яка нині аж ніяк не може похвалитися швидким бігом чи бездоганною стрільбою. Та все, що не робилося минулої суботи, без сумніву (адже цього так очікували українські вболівальники), мало бути на користь наших чарівних дівчат. Третьою передала естафету і Юлія Джима, хоча відставання від лідера й зросло до сорока секунд.

Тож Валентині Семеренко, яка завершувала естафетні перегони, так само залишалося не розгубити завойоване. І з цим завданням ветеран українського біатлону впоралася. Нестримною була на дистанції, на кожному з двох вогневих рубежів використала тільки по одному запасному патрону. Як не намагалася німкеня Лаура Дальмайєр, але українки третім місцем не поступилися. Золоті ж нагороди завоювали норвежки, змусивши господарок чемпіонату задовольнитися срібними.

Великі сподівання покладалися і на проведений напередодні одиночний мікст, в якому наставники нашої збірної довірили виступити двом тернопільським біатлоністам. Думаю, погодитеся, що Дмитро Підручний з Анастасією Меркушиною не підвели. Ось тільки піднятися на п’єдестал пошани не пощастило через проблеми Анастасії зі стрільбою на другому її відрізку. Очевидно не розрахувала сили в суперечці на дистанції з колишньою лижницею, німкенею Деніз Херрманн. Звідси і п’ять запасних патронів, використаних на двох завершальних вогневих рубежах. Однак і п’яте місце наших земляків, безперечно — успіх.

А завершальні гонки з масового старту, в яких честь збірної України знову захищали тільки Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина, як це вже не раз на цьому чемпіонаті бувало, перетворилися на лотерею. Ледь не ураганний вітер, скажімо, не дозволив навіть лідерові сезону, норвежцеві Йоханнесу Бьо на завершальній стрільбі стоячи закрити хоча би одну мішень. Не пощастило і нашим землякам: Анастасія посіла 25-те місце, Дмитро — десяте. Для останнього, без сумніву, цей світовий форум — найбільш удалий у кар’єрі.

У медальному заліку збірна України з однією золотою та однією бронзовою медалями посіла п’яту позицію. А найкращими, звісно, стали норвежці — п’ять чемпіонських титулів, три срібні та одна бронзова нагороди.

На фото: жіноча збірна України — бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті. Крайня зліва — Анастасія МЕРКУШИНА.

Фото із сайту Федерації біатлону України