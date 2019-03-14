Кому в коледжі немає рівних

Гусятинське районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» спільно з цикловою комісією загальноосвітніх дисциплін Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя провели відкриту першість навчального закладу з настільного тенісу. Позмагатися за нагороди виявили бажання понад три десятки шанувальників малої ракетки.

Особливо напруженими виявилися баталії юнаків, в яких перемогу здобув Тарас Скурський. Відзнак за друге місце удостоївся Назар Заблоцький, а третім став Степан Романський. Серед дівчат же тріумфувала Ольга Фик, яка в боротьбі за «золото» випередила подругу по навчанню в одній групі Діану Попелишин і Людмилу Боченко.

Лауреатів нагородили медалями і грамотами. Всі вони є студентами коледжу.

А. КУЗИК.

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