Надали більше послуг

Упродовж січня-лютого 2019 року сімнадцять центрів обслуговування платників органів ДФС Тернопільської області відвідали 68058 платників податків. За цей час фахівці фіскальної служби надали 22754 адміністративні послуги, що на 640 більше, ніж торік за аналогічний період.

Більшість послуг надали працівники Тернопільського управління — 7699 чи 33,8 відсотка. Трохи менше — Кременецького, Теребовлянського, Чортківського, Козівського управлінь — відповідно 4016 (17,6 відсотка), 4524 (19,9), 3069 (13,5), 2624 (11,5). Ще 822 особи скористалися адміністративними послугами головного управління ДФС в області.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Нею скористалися 9182 особи. На другому місці за популярністю видача відомостей із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 7308 (32,1 відсотка). Цікавлять платників податків також витяги з реєстру платників єдиного податку — 1171 (5,1 відсотка), реєстрація книг обліку розрахункових операцій — 1062 (4,7).

У приміщенні ЦОП Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян. Упродовж січня-лютого 2019 року працівники підрозділу згенерували 3100 відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області