Найбільше — податку на доходи фізичних осіб

У січні-лютому 2019 року до місцевих скарбниць Тернопільської області надійшло 636,3 мільйона гривень платежів, що на 35 мільйонів більше, ніж очікувалося. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 106,1 мільйона гривень або — плюс 20 відсотків.

Найбільше місцеві бюджети отримали від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Платники сплатили 395,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 11,8 мільйона більше, ніж очікувалося, і на 76,8 мільйона перевищує аналогічний торішній показник. Другий за наповненням місцевих скарбниць — єдиний податок. Цього платежу надійшло 142,5 мільйона гривень, а це — плюс 4,5 мільйона до очікуваного та на 18,2 мільйона більше, ніж торік. Надходження від плати за землю склали 49,1 мільйона гривень, що на 5,9 мільйона більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів сплатили 17,6 мільйона гривень — на 15 тисяч гривень більше, ніж очікувалося, та на мільйон гривень більше аналогічного торішнього показника. Впродовж двох місяців цього року платники спрямували до місцевих скарбниць 13,9 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 3,4 мільйона більше, ніж у 2018 році.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС У Тернопільській області