Мільярди до місцевих скарбниць

У січні-липні цього року платники податків перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини два мільярди 421,4 мільйона гривень платежів. Це перевищило очікувані надходження на 1,3 відсотка.

Відтак територіальні громади додатково отримали 30,5 мільйона гривень. Порівняно ж із торішніми січнем-липнем сплата зросла на 106 мільйонів або на 4,6 відсотка.

Найбільше до місцевих бюджетів надійшло податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Скажімо, з початку року сплачено один мільярд 645,2 мільйона гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 65,8 мільйона більше, ніж торік за аналогічний період. Представники малого бізнесу перерахували 382,5 мільйона гривень єдиного податку, тож приріст до січня-липня 2019 року склав 33,2 мільйона. Також надійшло 194,1 мільйона гривень земельної плати. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 73,9 мільйона гривень, що на 6,7 мільйона більше, ніж торік у січні-липні. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 9,3 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції, що на 1,4 мільйона більше, ніж торік за цей же період.

У липні 2020 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць краю 401,8 мільйон гривень, що на 13,8 відсотка більше очікуваного. Бюджети додатково отримали 48,7 мільйона гривень. Порівняно з торішнім липнем приріст надходжень склав 26,1 мільйона гривень або 6,9 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області