На розвиток територіальних громад

Торік до місцевих бюджетів краю надійшло чотири мільярди 334,5 мільйона гривень податкових платежів — на 226,7 мільйона більше очікуваного. Порівняно ж з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли на 19,2 відсотка або на 698 мільйонів гривень.

Серед основних джерел, які торік суттєво наповнювали місцеві бюджети Тернопільщини, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю. Скажімо, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали два мільярди 969,2 мільйона гривень, що на 20,3 відсотка або на 501,4 мільйона гривень більше, ніж у 2018 році.

Наступний за рівнем надходжень — єдиний податок. Особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів 655,5 мільйона гривень, що більше позаторішніх січня-грудня на 17 відсотків або на 95 мільйонів гривень.

До місцевих скарбниць торік також спрямували 377,6 мільйона гривень плати за землю. Фактичні надходження платежу зросли на 21,6 відсотка. Приріст до позаминулого року склав 67 мільйонів гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області