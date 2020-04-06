Більше мільярда місцевим бюджетам

Упродовж трьох місяців цього року платники податків перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини один мільярд 22,5 мільйона гривень платежів. Порівняно з січнем-березнем 2019 року сплата зросла на 97,2 мільйона або на 10,5 відсотка.



Найбільше до місцевих бюджетів надійшло податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно тощо.

Скажімо, в першому кварталі сплачено 667,2 мільйона гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 55,6 мільйона більше, ніж торік за аналогічний період. Представники малого бізнесу перерахували 187,5 мільйона гривень єдиного податку — на 25,4 мільйона більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. Плати за землю надійшло 82,6 мільйона гривень. Плюс 4,5 мільйона до січня-березня 2019 року. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 20,4 мільйона гривень — на 3,2 млн більше, ніж торік за ці ж три місяці.

Лише впродовж березня 2020 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 310,5 мільйона гривень. Приріст надходжень у порівнянні з 2019 роком склав 22,2 мільйона або 7,7 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області