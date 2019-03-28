Володимир ПЕТРУК: «За порушення правил відповідатимете»

На традиційній гарячій лінії головного управління ДФС у Тернопільській області нещодавно чергував заступник начальника митниці — начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС Володимир ПЕТРУК. З усіма охочими він спілкувався на тему відповідальності за порушення правил при ввезенні та перебуванні на митній території України автомобілів на іноземній реєстрації.

Перед тим, як озвучити запитання і відповіді посадовця, доречно згадати, що Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» для громадян установлено нові умови ввезення транспортних засобів. Причому передбачено перехідний період у 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом. Після його завершення, а саме з 24 травня, при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією власнику автомобіля загрожує штраф або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

Отже:

— Увіз транспортний засіб особистого користування на територію України, однак передав його в користування. Інформацією щодо місця знаходження автомобіля не володію. Чи застосовуватимуть до мене якісь санкції в разі порушення цим авто митного законодавства?

— Якщо мали на увазі відповідальність за порушення вимог митного законодавства щодо порушення строків транзитних перевезень та тимчасового ввезення, то відповідь ствердна — її несе та особа, яка фактично ввезла транспортний засіб і не вивезла його за межі митної території України у встановлені строки. Статтею 470 Митного кодексу України передбачені стягнення: попередження або штраф у розмірі 170 гривень (перевищення не більш ніж на одну добу), штраф у розмірі 3400 гривень (перевищення більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб), штраф у розмірі 8500 гривень (перевищення більше ніж на десять діб, а також утрата товарів, транспортних засобів).

— Що чекає «євробляхарів» за перевищення строків тимчасового ввезення авто?

— Відповідальність власників транспортних засобів особистого користування встановлено статтею 481 Митного кодексу України: не більше ніж на три доби — штраф у розмірі 850 гривень, більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб — 5100 гривень, більше ніж на десять діб — 17000 гривень. При встановленні ж фактів використання автомобілів, які знаходяться в митних режимах транзиту та тимчасового ввезення, митниці розглядають питання щодо складання протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 485 Митного кодексу. Вона передбачає накладення стягнення у вигляді штрафу в 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.

— Читав в одному тернопільському виданні, що за новими правилами штрафи стягуватимуть і з тих, хто передав авто на іноземній реєстрації іншим особам. Це правда?

— Уже з 24 травня за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного в митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила цей транспортний засіб чи не поміщувала його в митний режим транзиту, за винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні передбачено накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (частина четверта статті 469 Митного кодексу).

— Якщо автомобіль було втрачено, чого сподіватися?

— Утрата транспортних засобів, увезених у тимчасовому режимі, в тому числі їхнє розкомплектування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або їхню конфіскацію.

— Розкажіть детальніше про штрафи за порушення строків транзитних перевезень

— Першим пунктом першої частини статті 95 Митного кодексу визначено, що для автомобільного транспорту строки транзитних перевезень складають десять діб. А у випадку переміщення в зоні діяльності однієї митниці — п’ять. Адміністративна відповідальність за порушення вимог статті 95 Митного кодексу встановлена статтею 470 «Недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до митного органу призначення». Залежно від перевищення встановленого строку транзитного переміщення нею передбачені такі стягнення:

— попередження або штраф у розмірі 170 гривень — перевищення не більш ніж на одну добу;

— штраф у розмірі 3400 гривень — перевищення більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб;

— штраф у розмірі 8500 гривень — перевищення більше ніж на десять діб, а також утрата товарів, транспортних засобів.

Відповідальність за перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування встановлено ст. 481 МКУ «Перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів»:

— не більше ніж на три доби — штраф у розмірі 850 грн;

– більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб — штраф у розмірі 5100 грн;

— більше ніж на десять діб — штраф у розмірі 17000 гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області