Завдяки податковим міліціонерам у дохід держави конфісковано чотирнадцять тисяч літрів спирту

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Тернопільській області про спеціальну конфіскацію 14100 літрів спирту етилового. Таке рішення судова установа прийняла наприкінці лютого цього року.

Цей спирт працівники податкової міліції виявили та вилучили у Кременці на території одного з товариств з обмеженою відповідальністю у 2017 році. Там він зберігався з метою подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Законодавством передбачено, що виробництво спирту та його реалізацію можуть здійснювати лише державні підприємства, а зберігання може здійснюватися лише в спеціальних місцях, внесених до відповідного державного реєстру. Оскільки вказані вимоги суб’єкт господарювання порушив, прийняли рішення про конфіскацію спирту у власність держави. Варто наголосити, що орієнтовна вартість конфіскованого спирту становить 5,2 мільйона гривень.

Якби партія цього спирту потрапила в підпільне виробництво, то було б виготовлено майже 70 тисяч пляшок горілки. При цьому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали би понад 1,7 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області