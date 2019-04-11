Без зволікань і медалі всеукраїнського чемпіонату

Через чотири дні після завершення особистого чемпіонату області з армспорту серед спортсменів з інвалідністю більшість із його лауреатів вирушила до Одеси. Саме там наприкінці минулого тижня відбувся цьогорічний чемпіонат України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з порушенням зору.

І, тільки уявіть собі, всі дев’ятеро учасників збірної тернопільського «Інваспорту» повернулися додому з нагородами. Вагоме досягнення, зважаючи на ту обставину, що на руках боролися 105 атлетів із п’ятнадцяти областей нашої держави. В турнірах спортсменів із порушенням зору по дві срібні медалі в своїх вагових категоріях завоювали Алла Кіс, Степан Кузьо та Сергій Юрійчук, по дві бронзові — Наталія Олійник і Василь Горобець. Та ще й Микола Забіла, посівши в боротьбі на ліву руку четверте місце, на праву не відстав від земляків, теж виборовши друге місце.

Гідну конкуренцію найсильнішим вітчизняним атлетам склали і тернопільські богатирі з ураженням опорно-рухового апарату. В боротьбі на праву руку відзнак за друге місце удостоївся Микола Божемський, за третє — Назарій Ворощук і Володимир Гродзік, який змагався в надважкій ваговій категорії. Причому двоє останніх виявилися цілком конкурентоздатними ще й у боротьбі на ліву руку, посівши в підсумку четверті місця.

Тернопільські рукоборці тренуються під керівництвом Олега і Віктора Юзчишиних, заслуженого тренера України Івана Салука та Ігоря Лисого.

На фото: на третій сходинці п’єдесталу пошани Володимир ГРОДЗІК і… Василь ГОРОБЕЦЬ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»