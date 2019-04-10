Більше ніж торік

Упродовж січня–березня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України 286,2 мільйона гривень податку на додану вартість. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року фактичні надходження збільшились на 2,6 мільйона або на 0,9 відсотка.

Податок на додану вартість — один з бюджетоформуючих платежів. Його частка в сплачених платниками нашого краю до державної скарбниці доходах складає 41 відсоток. А середньомісячна сплата платежу впродовж першого кварталу сягнула 95,4 мільйона гривень. На 900 тисяч гривень більше в порівнянні з січнем-березнем 2018 року.

У березні цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 75 мільйонів гривень податку на додану вартість. Тоді, коли в березні 2018 року було сплачено 64,4 мільйона гривень. Фактичні надходження ПДВ зросли на 10,6 мільйона або на 16,5 відсотка.

На початок квітня цього року на обліку в органах ДФС області перебувало 2987 платників ПДВ — 2563 юридичних осіб та 424 фізичних осіб — підприємців. Порівняно з торішнім аналогічним періодом їхня кількість зросла: юридичних осіб на 191 більше, а приватних підприємців — на 34 особи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області