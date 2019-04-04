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Фотоконкурс «Рух заради здоров’я»

04.04.201904.04.2019Автор Богдан Дікальчук
Фотоконкурс «Рух заради здоров’я»

Із нагоди Всесвітнього дня здоров’я тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» оголосив обласний фотоконкурс. Його тема — «Рух заради здоров’я».

До участі в ньому допускаються світлини, на яких має бути зображена ранкова зарядка. В конкурсі можуть узяти участь не більше двох робіт одного автора у форматі JPEG.

Прийом робіт в електронному вигляді на адресу tr_sport@ukr.net — з 4 по 29 квітня 2019 року. Фотографії будуть викладені на сторінці обласного центру у Фейсбуці для оцінювання всіма охочими. Аби проголосувати за ту чи іншу світлину, необхідно поставити на ній «лайк».

Переможців конкурсу оголосять у четвер, 2 травня 2019 року. На них уже очікують призи від тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото тернопільського «Спорту для всіх»