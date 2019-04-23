Готуються захищати Вітчизну

Управління фізичної культури та спорту й освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та військова частина стали організаторами цьогорічної спартакіади допризовної молоді Тернопільщини. Як і зазвичай, традиційні старти відбулися в два тури.

Спочатку майбутні воїни, які навчаються в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів, продемонстрували свою майстерність у плаванні на 50 метрів вільним стилем, подоланні смуги перешкод і підтягуванні на перекладині. А за тиждень знову приїхали до Файного міста, аби позмагатися в бігові на 100 і 1500 метрів, метанні гранати і стрільбі з пневматичної гвинтівки.

За підсумками нелегких випробувань чемпіонський трофей вибороли допризовники з Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Другими фінішували майбутні воїни з аналогічного за профілем Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, який розташований у Збаражі, третє — збірна Тернопільського району, четверте — старшокласники зі Скалатської об’єднаної територіальної громади. В змаганнях також взяли участь їхні однолітки із Зборівського і Козівського районів.

Лауреати в командному заліку нагороджені кубками і грамотами, переможці та призери індивідуальних стартів у кожному виді програми — медалями і грамотами.

На фото: переможці обласної спартакіади допризовної молоді з Коропецького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Фото з архіву тернопільського «Спорту для всіх»