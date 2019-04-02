Не спасували перед чоловіками

В особистому чемпіонаті області з армспорту серед спортсменів з інвалідністю, який наприкінці минулого тижня відбувся в спортклубі тернопільського «Інваспорту», нарівні з чоловіками на руках боролися і представниці чарівної половини людства. Вийшло це в них доволі непогано — у двох із чотирьох вагових категорій удалося потрапити до числа призерів.

У ваговій категорії до 60 кілограмів Наталія Олійник поступилася лишень Назарові Ворощуку, здолавши двох інших конкурентів, у тому числі і бронзового призера Юрія Оприсика. Аналогічно і в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 75 кілограмів. Срібна призерка Алла Кіс не змогла здолати тільки Миколу Забілу, зате перемогла Степана Кузя, який фінішував третім, і ще одного суперника.

Не менш напружена суперечка була і в двох найважчих вагових категоріях. Коли не враховувати, звісно, що багаторазовому переможцеві аналогічних обласних змагань і призерові всеукраїнських Володимирові Гродзіку знову не було рівних як у боротьбі на руках серед атлетів, чия вага перевищує 90 кілограмів, так і в абсолютній першості. В своїй ваговій категорії, до речі, фаворит піднявся на п’єдестал пошани разом з Миколою Фешем і ветераном тернопільського «Інваспорту» Василем Горобцем, який нещодавно відсвяткував шістдесятилітній ювілей.

Нарешті у ваговій до 90 кілограмів переміг Микола Божемський, а двоє інших призових місць завоювали Сергій Юрійчук і Тарас Дигідь. Лауреати нагороджені медалями і грамотами.

На фото: лауреати особистого чемпіонату області з армспорту серед спортсменів з інвалідністю.

Фото тернопільського «Інваспорту»