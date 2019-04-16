Незаперечний тріумф Роксолани Будник

Протягом п’яти днів у болгарській Албені тривали баталії юнацького чемпіонату Європи з настільного тенісу серед спортсменів із порушенням слуху. В складі дефлімпійської збірної України виступила і вихованка тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» Роксолана Будник.

Напружені баталії в двох вікових групах (до 15-ти і 18-ти років) завершилися справжнім тріумфом учениці Заліщицької державної гімназії імені братів Гнатюків, яка за три дні до відповідальних міжнародних стартів відсвяткувала п’ятнадцятиліття. Причому підопічна тренера Заліщицької ДЮСШ Ярослава Ушія відзначилася не тільки в змага ннях ровесників, а й у старшій віковій групі, де так само впевнено перемогла всіх в особистому розряді.

І ще ж два «золота» наша землячка виборола разом із партнерами по збірній у змаганнях дуетів. Із полтавцем Максимом Овчаренком стала чемпіонкою Європи серед змішаних пар турніру молодших, а з Міланою Ковальовою з Херсонщини здолала всіх конкуренток парного турніру дівчат до вісімнадцяти років. Трохи засмутилася Роксолана хіба після фінальної зустрічі турніру старших змішаних пар. До чотирьох чемпіонських титулів довелося додати ще й віце-чемпіонський, оскільки разом з уже згаданим Максимом Овчаренком поступилися конкурентам.

Їхнє «срібло», до речі, стало єдиним у командній скарбничці. А ще сім золотих, чотири з яких у Роксолани, і три бронзові медалі дозволили збірній України впевнено вибороти перше місце в командному заліку.

Після повернення додому керівники Заліщицького району і рідного міста влаштували Роксолані Будник урочисту зустріч на пероні залізничного вокзалу в Чернівцях. Першою ж щиро привітала доньку мама Надія Степанівна, яка і розгледіла в доньці здібності та відвела до спортивної секції.

На фото: Роксолана БУДНИК (крайня зліва) разом із партнерами по збірній України; наша героїня на верхній сходинці п’єдесталу пошани після завершення змагань старших дівчат.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»