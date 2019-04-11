Ніхто не має бути байдужим

Триває всеукраїнський місячник «Спорт для всіх — спільна турбота». Його завданням є впорядкування та облаштування з допомогою громадськості, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва спортивних майданчиків за місцем проживання і дозвілля населення.

Наприкінці минулого тижня до участі в місячнику долучилися і працівники управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації й обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Дружно зібралися на спортивній базі товариства «Динамо» в парку імені Т. Шевченка. Роботи, як і торік чи позаторік, вистачало. Позгрібали засохле листя, повиносили сміття, полагодили і пофарбували спортивний інвентар.

Наостанок же звернулися до всіх прихильників здорового способу життя краю із закликом взяти участь у традиційному всеукраїнському місячнику. Наші спортивні майданчики — це наша спільна турбота.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»