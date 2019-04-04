Оновили склад і знову — до бою

Учора в конференц-залі Avalon Palace відбулася традиційна передсезонна прес-конференція футбольного клубу «Нива» (Тернопіль). Перед стартовим виїзним матчем весняної частини чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги про плани команди, а також про її новачків розповіли головний тренер Василь Малик, директор клубу Дмитро Андрієшин і капітан Тарас Мороз.

Наставник команди Василь Малик ознайомив журналістів із ходом підготовчого періоду, проведеною роботою з доукомплектування складу. До тих дванадцяти футболістів, які мали чинні контракти з «Нивою» на момент його приходу, додалося одинадцять новачків. Тренерський штаб під час чотирьох навчально-тренувальних зборів, численних товариських поєдинків намагався створити дієздатний ігровий ансамбль, здатний на рівних конкурувати із суперниками, з якими до завершення першості доведеться провести ще десять зустрічей. Утім, наскільки футболісти плідно попрацювали, а команда якісно підсилилася, засвідчать тільки баталії на футбольних полях.

— Із десяти матчів, що залишилися, — зазначив Дмитро Андрієшин, — шість виїзних. Завдання — гідно виступити в усіх без винятку. А вже перед початком нового сезону керівництво клубу ставитиме перед тренерами і гравцями нову мету — боротися за путівку до першої ліги.

Капітан же Тарас Мороз розповів про атмосферу в колективі напередодні першої офіційної гри. Запевнив, що все гаразд, у команді з’явилося чимало нових кваліфікованих футболістів, з якими не важко було порозумітися.

Наостанок головний тренер і директор клубу представили дебютантів команди, яким вручили іменні футболки. В суботу, 6 квітня, на «Ниву», яка нині посідає сьоме місце в турнірній таблиці (20 очок після 17-ти ігор), очікує виїзний поєдинок вісімнадцятого туру з одним із двох лідерів групи — житомирським «Поліссям».

Фото із сайту тернопільської «Ниви»