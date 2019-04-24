У групі — новий лідер

Читачі п’ятничного випуску «ВЖ плюс» уже мали нагоду дізнатися про те, що в першому цього року матчі на своєму полі гравці тернопільської «Ниви» розійшлися миром із «Черкащиною» — 1:1. Нічийний підсумок стартового поєдинку двадцятого туру чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги дозволив гостям принаймні на день очолити турнірну таблицю, а підопічним Василя Малика зберегти за собою її сьомий рядок.

Стосовно футболістів із Шевченкового краю, то вони прогнозовано вже через день змушені були одного з конкурентів пропустити. Причому не «Полісся», як того всі очікували, а закарпатський «Минай». В очному протистоянні двох команд, які з однаковою кількістю балів лідерами завершили осінню частину першості, в Новограді-Волинському на Житомирщині з мінімальним рахунком 1:0 перемогли гості, яким уже на чотирнадцятій хвилині вдалося забити єдиний у зустрічі гол. Господарі ж можуть нарікати хіба на себе. Бо той же Вадим Шаврін, який двома турами раніше засмутив голкіпера тернопільської «Ниви» Максима Механіва влучним ударом з одинадцятиметрової позначки, цього разу втратив нагоду відновити рівновагу, не реалізувавши пенальті.

А ось нічийний підсумок у домашньому поєдинку гравців тернопільської «Ниви», звісно, аж ніяк не задовольнив. Хоча би тому, що дозволив одному з переслідувачів наблизитися на відстань однієї перемоги. Мова про «Чайку» з Петропавлівської Борщагівки, яка на своєму полі здолала вінницьку «Ниву» — 2:1.

В інших двох матчах зафіксовано такі результати: «Поділля» (Хмельницький) — «Калуш» — 0:1, «Буковина» (Чернівці) — «Верес» (Рівне) — 0:0.

За двадцятим туром у другій лізі відбудеться… 22-й. Хіба таке можливе — скажете ви? Очевидно, хіба що у вітчизняному футболі. Тож у четвер, 25 квітня, футболісти тернопільської «Ниви» вдруге підряд зіграють на своєму полі. У зустрічі 22-го туру прийматимуть «Верес». Початок гри — о 18-й годині. А поєдинки 21-го туру, в якому «Нива» в гостях має помірятися силами з «Калушем», згідно з календарем, відбудуться аж після 25-го — у середу, 15 травня.

Фото із сайту ФК «Нива»