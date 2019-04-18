Удома — нічия з лідером

У першому в цьому році домашньому матчі чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги футболістам тернопільської «Ниви» довелося зустрітися з геть не простим суперником. На поєдинок двадцятого туру в гості до підопічних Василя Малика вчора завітав один із лідерів — «Черкащина», чиє керівництво не приховує намірів повернути рідному краєві місце в першій лізі.

І вже невдовзі після початку зустрічі приблизно дві тисячі глядачів, які зібралися на трибунах Тернопільського міського стадіону, дістали нагоду в цьому переконатися. Як, звісно, і захисники жовто-зелених. Утім останні хіба себе можуть звинувачувати в тому, що вже на шостій хвилині довелося вводити м’яч із центру поля. Надто вже безпечно діяли під час подачі суперників із правого флангу зі штрафного. Дозволили відразу двом нападникам опинитися віч-на-віч із Максимом Механівим. Наданою можливістю Олександр Медведь не забарився скористатися.

На щастя, через тринадцять хвилин господарям вдалося відновити рівновагу. Мають подякувати за це передусім лідерові своїх атак Олексієві Литовченку. Підхопивши м’яча в центрі поля, здійснив стрімкий рейд, обігрався з Ігорем Гаталою, вийшов на ударну позицію в центрі штрафного майданчика і… впав. Та Ігор Гатала, який теж не виключився з гри, першим встиг до шкіряної кулі і, не гаючись, таки довершив справу. М’яч рикошетом від захисника гостей влетів у ворота — 1:1.

Цей результат і став підсумковим. Хоча суперники і створили ще чимало небезпечних моментів, та жодного не реалізували. Виїзне очко допомогло гостям тимчасово піднятися на перше місце в турнірній таблиці. Однак уже сьогодні їх з нього має шанс потіснити житомирське «Полісся», яке на своєму полі приймає «Минай». А «Нива» і далі сьома — 24 очки після двадцяти ігор.

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