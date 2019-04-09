За перший квартал платникам компенсували вдвічі більше ПДВ, ніж торік за аналогічний період

У січні-березні 2019 року 97 суб’єктів господарювання на Тернопільщині заявили бюджетне відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок на суму 144 мільйони гривень. Порівняно з торішнім аналогічним періодом це на 66 мільйонів більше.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

— Станом на початок квітня платникам із держбюджету повернули грошовими коштами на розрахунковий рахунок 157 мільйонів гривень податку на додану вартість, — деталізував інформацію керівник обласного фіскального відомства. — Торік же в січні-березні сума відшкодування склала 78 мільйонів. Тобто компенсували вдвічі більше. Вважаю, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро, адже електронна система не дозволяє здійснювати будь-які втручання чи махінації.

Серед чинників, що сприяють відшкодуванню ПДВ, запровадження єдиного реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. До того ж сервісні податкові новації роблять процес нарахування, сплати цього платежу та повернення бюджетних коштів суб’єктам господарювання максимально прозорим і комфортним. Зі свого боку фіскальна служба реально захищає інтереси легального бізнесу, протидіючи формуванню схемного кредиту, завдяки чому створюються рівні конкурентні умови для бізнесових структур.

За результатами проведених перевірок фахівці фіскальної служби області впродовж першого кварталу цього року упередили бюджетне відшкодування ПДВ на 900 тисяч гривень.

Залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ на початок квітня складає 102 мільйони гривень. Зокрема, 86 мільйонів перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 16 мільйонів — в стадії судового та адміністративного розгляду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області