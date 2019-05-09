Без шансів для аутсайдерів

Після відчутної втрати очок у зустрічах із парою команд з верхньої половини турнірної таблиці гравці тернопільської «Ниви» нарешті змогли поповнити свій доробок у протистояннях з аутсайдерами групи «А» чемпіонату України серед команд другої ліги. Як і в Хмельницькому, де наші земляки на День праці здолали «Поділля», минулої неділі в Чернівцях півтори тисячі глядачів стали свідками трьох забитих голів.

Із тією хіба різницею, що другої підряд у сезоні перемоги з великим рахунком прихильники зелено-жовтих не дочекалися — 2:1 на користь гостей. Однак і за неї до скарбнички команди потрапило вагомих три бали, які дозволили зберегти за собою сьоме місце. Тому і зрозуміле прагнення футболістів після відпочинку зберегти завойоване за сімнадцять завершальних хвилин першого тайму. Причому перемога стала вольовою, оскільки саме гравці «Буковини» на 28-й хвилині відкрили рахунок, скориставшись після виконання штрафного традиційною вже невпевненою грою тернопільських оборонців у власному штрафному майданчику.

На щастя, похибку захисників доволі швидко виправили їхні партнери по команді. До того ж і на 35-й хвилині, і перед самим свистком на перерву результативні комбінації підопічних Василя Малика не могли не порадувати справжніх футбольних гурманів. Спочатку Ігор Гатала вивів на побачення з голкіпером Максима Проціва, пізніше Олексій Литовченко, знову встоявши на ногах після двоєборства з конкурентом, — Ігоря Бровка. І 18-річний юнак, і на дев’ять років старший за нього колега по півзахисту своїм шансом скористалися сповна.

Єдине, що засмутило, отримана наприкінці зустрічі травма лідера атак «Ниви» Олексія Литовченка.

Інші результати 24-го туру: «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Поділля» (Хмельницький) — 2:0, «Минай» (Закарпатська область) — «Калуш» — 3:1, «Нива» (Вінниця) — «Черкащина» — 1:0, «Полісся» (Житомир) — «Верес» (Рівне) — 1:2.

Передостанню в цьому сезоні зустріч на своєму полі тернопільська «Нива» проведе в суботу, 11 травня, з «Чайкою». Початок гри — о 18-й годині.

Фото із сайту ФК «Буковина»