Динамівці з надіями розпрощалися

За п’ять турів до завершення чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги питання стосовно того, хто стане чемпіоном, здається, остаточно зняте з порядку денного. Після того як київські динамівці минулої суботи не змогли здолати на своєму полі «Олександрію» (1:1), їхнє відставання від донецького «Шахтаря» зросло до дев’яти очок.

Коментуючи цей поєдинок, більшість фахівців дійшла висновку, що серед нинішніх молодих і де в чому талановитих молодих вихованців славного своїми колишніми перемогами клубу так і немає поки що лідерів, здатних повести за собою партнерів. А коли ще й «не йде» гра у Віктора Циганкова, розраховувати на успіх апріорі не доводиться.

Зрештою, капітан динамівців хоча би допоміг своїй команді уникнути поразки. Саме він на 65-й хвилині, відібравши в суперника м’яч у центрі поля, розігнав стрімку контратаку й вивів на ударну позицію Назарія Русина, який і встановив остаточний підсумок поєдинку. Та ще й пізніше непогано пробив зі штрафного. Однак колишній голкіпер тернопільської «Ниви» Юрій Паньків, очевидно, добре знає про вміння Віктора перекидати шкіряного через «стінки» суперників. Тож завчасно перемістився в правий від себе кут воріт і врятував свою команду.

Іншим же динамівцям, як тим танцівникам, протягом усього ігрового часу щось та й заважало. Особливо захисникам, які вже на восьмій хвилині не впоралися з фланговим навісом конкурентів і дозволили колишньому гравцеві збірної України Валерієві Лучкевичу «розстріляти» ворота Георгія Бущана з близької відстані. Звідси і висновок: на перемогу в цій зустрічі не награли ні динамівці, ні футболісти «Олександрії», яких цілком задовольнила виїзна нічия.

Натомість у Харкові, де «Шахтар» так само в суботу приймав «Львів», приблизно п’ять тисяч глядачів побачили голи «до кольору, до вибору». Причому у виконанні аж п’ятьох футболістів. Для початку львівський бразилець Алваро на 17-й хвилині відзначився… автоголом у власні ворота. А вже після перерви довели справу до розгрому аутсайдера чільної шістки з рахунком 5:0 Веллінгтон Нем, Сергій Болбат, Віктор Коваленко і Алан Патрік. Коментуючи відчутну поразку, голкіпер гостей Олександр Бандура сказав, що захисних редутів у його команді нема взагалі.

Інші результати 27-го туру: «Зоря» — «Маріуполь» — 0:1, «Олімпік» — «Ворскла» — 1:1, «Карпати» — «Арсенал» — 1:2, «Десна» — «Чорноморець» — 2:4.

Поєдинки 28-го туру відбудуться 11—12 травня. Знову в суботу зіграють команди з чільної шістки, а в неділю — ті, хто бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні.

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