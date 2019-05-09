Коли фантастика стає реальністю

Проведені минулих вівторка-середи, 7—8 травня, повторні півфінальні матчі футбольної Ліги чемпіонів шокували ледве не всіх прихильників гри мільйонів. Двоє з фаворитів, які після дебютних зустрічей, здавалося, вже однією ногою у фіналі, так і не змогли завоювати право посперечатися за головний клубний трофей континенту.

Народна мудрість стверджує, що один раз — це випадок, а два — вже більше схоже на закономірність. І як із цим не погодитися, згадавши завершення двох підряд безславних виступів у Лізі чемпіонів іспанської «Барселони». Торік на чвертьфінальній стадії, коли після впевненого виграшу в «Роми» в першому матчі (4:1), у повторному дозволили гравцям італійського клубу забити три «сухі» м’ячі. Минулого ж вівторка не менш ганебно завершили і півфінальне протистояння з англійським «Ліверпулем»: перемога на своєму полі з рахунком 3:0 і поразка в гостях — 0:4.

Одним з головних ковалів тріумфу, окрім наставника Юргена Клоппа, всі чи не одноголосно називають бразильського голкіпера «Ліверпуля» Аллісона Беккера. Адже саме він перед переходом до нової команди торік допоміг здолати «Барселону» і «Ромі». Упевненість воротаря, без сумніву, допомогла його партнерам домогтися бажаного результату навіть за відсутності лідерів атаки Мохаммеда Салаха і Роберто Фірміно. Доведеться відтепер тренерові задуматися над тим, аби давати більше ігрового часу їхнім дублерам Дівоку Орігі і Жоржиньо Вейналдуму, кожен з яких відзначився дублем.

А позавчора, натхненні, вочевидь, прикладом іншого клубу Англійської прем’єр-ліги, і гравці «Тотенхема» сподобилися на майже неймовірний камбек. Поступившись тиждень тому нідерландському «Аяксу» на своєму полі (0:1), у гостях завоювали право виступити у фінальному матчі на останніх секундах компенсованих до другого тайму п’яти хвилин — 3:2. І знову героєм зустрічі став бразилець Лукас Моура, який на два забиті господарями голи в першому таймі відповів хет-триком у другому. Хто ще скаже, що чудес у футболі не буває?

Володар головного трофею Ліги чемпіонів визначиться в суботу, 1 червня, в столиці Іспанії Мадриді.

На фото: за головний єврокубковий трофей у перший день літа в Мадриді посперечаються підопічні німця Юргена Клоппа та аргентинця Маурісіо Почеттіно.

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