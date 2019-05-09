На двох — сім медалей

У Кам’янську Дніпропетровської області визначилися лауреати Кубка України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, вадами розумового і фізичного розвитку. В першій із цих нозологій свою майстерність продемонстрували кандидати в майстри спорту Антон Шиманський і Богдан Котляр, які захищали честь тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт».

У своїх класах інвалідності обоє виступили успішно. Насамперед варто відзначити цьогорічного випускника Тернопільської ЗОШ №26 Антона Шиманського. Юнак виборов срібні медалі у вирішальних запливах на 50 і 100 метрів вільним стилем. А також із п’ятим часом завершив дистанцію 50 метрів у плаванні на спині, з шостим — 400 метрів вільним стилем.

Натомість ледве не на два десятки років старший за нього Богдан Котляр після всіх запливів, в яких узяв участь, піднімався на п’єдестал пошани. Титул срібного призера кубкових стартів йому принесла дистанція 150 метрів комплексним плаванням. А на трьох відрізках вільним стилем (50, 100, 200 м) і в плаванні на спині на 50 метрів фінішував третім.

Наші земляки тренуються в Тернопільській КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського під керівництвом Ольги Федчишин. Подякувавши, до речі, в соціальних мережах друзям та прихильникам плавання за привітання, Богдан Котляр попросив висловити вдячність і власникові розважально-оздоровчого комплексу «Алігатор» Олександрові Романову — за можливість займатися в тренажерному залі та в басейні.

На фото: тернопільські плавці разом зі своїм наставником Ольгою ФЕДЧИШИН.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»