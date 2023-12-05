Переможні «Три стихії» землячок

Нещодавно у Львові відбулися Всеукраїнські змагання з плавання «Три стихії». Під час них юнаки і дівчата 2009—2014 років народження визначили лауреатів кубка сусіднього обласного центру.

Крім господарів, свою майстерність на водних доріжках продемонстрували спортсмени з Луцька, Тернополя, Чернівців, Кропивницького, Дрогобича, Червонограда і Рогатина.

Честь нашого краю захищали вихованці Тернопільської КДЮСШ №1. Двом з них вистачило майстерності двічі перемогти у вирішальних запливах. На дистанціях 50 і 100 метрів брасом не було рівних Аліні Верех, яка тренується під керівництвом Юрія Редькви. А підопічна Олександри Нитки Марта-Софія Сорока тріумфувала на аналогічних відрізках батерфляєм.

Тернопільські плавці також завоювали вісім срібних і чотири бронзові нагороди.

На фото: дворазова переможниця змагань Марта-Софія СОРОКА.

Фото із соціальних мереж