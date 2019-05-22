Нагороди з рук чемпіонів

Понад сім десятків юних атлетів із Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, які також є вихованцями сільського товариства «Колос», обласної організації товариства «Динамо» і міської ДЮСШ «Екстрим», узяли минулої суботи участь у відкритому особистому чемпіонаті Тернополя з літнього біатлону. Змагання вперше відбулися на трасі для картингу в парку «Топільче».

На церемонії урочистого відкриття на дітей чекала приємна несподіванка. Окрім президента Тернопільської обласної федерації біатлону Віктора Щура, завідувача відділу управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міської ради Валерія Кравчука, ветерана спорту, заслуженого тренера України Павла Клочка, їх прийшли привітати уславлені вітчизняні атлети — чемпіон світу Дмитро Підручний, якому напередодні було присвоєно звання заслуженого майстра спорту, і призерка світових першостей Анастасія Меркушина, а також їхні наставники Ірина й Олег Меркушини.

Після щирих побажань домогтися в спорті не менших успіхів лідери збірної України разом зі своїм молодшим партнером Віталієм Трушем, переможницями і призерами чемпіонатів України, молодшою сестрою Анастасії Олександрою та Олександрою Усенко дали майстер-клас їзди на лижеролерах. А вже за кілька хвилин змагальна програма розпочалася перегонами наймолодших, найменшій з яких, доньці відомої в минулому біатлоністки Людмили Сагайдак із Копичинців Вікторії Тарасюк не виповнилося ще й шести.

Звісно, що Вікторії ще рано було мріяти про перемогу. Але зі своїм головним завданням — подолати 500-метрову дистанцію — дівча впевнено впоралося. І переможно, як колись і мама, підняла на фініші догори руки. Старші підопічні Людмили Сагайдак, до речі, вже регулярно підіймаються на п’єдестали пошани обласних змагань. І цього разу, скажімо, в своїх вікових групах переміг Степан Матляк, а донька Ірина Тарасюк фінішувала другою, поступившись серед найстарших тільки Олександрі Меркушиній.

Що ж до суперечки наймолодших, то боротьбу за нагороди вели підопічні Ігоря Починка, Ірини Меркушиної і Тетяни Бурик. Назву всіх, адже на все життя запам’ятають, мабуть, мить, коли одні з найперших своїх нагород у спорті отримали з рук чемпіона світу Дмитра Підручного. У перегонах дівчат відзначилися Аліна Бауер, Ольга Процик і Софія Федунець, хлопців — Микола Кожевников, Костянтин Марценюк і Давид Половець.

Ще більш напруженою була боротьба в двох старших вікових групах. Причому організатори окремо визначили лауреатів як у перегонах на лижеролерах, так і на роликових ковзанах. Не менш очікуваним за перемогу Олександри Меркушиної став і тріумф у найстаршій віковій групі чемпіона України Віталія Мандзина, який випередив Назарія Фецака з Копичинців і Владислава Стечишина з Лановеччини. А серед дівчат третьою фінішувала підопічна Тетяни Бурик Софія Фероян.

У середній же віковій групі не обійшлося без несподіванок. Як інакше назвеш призові місця двох лауреатів гонок наймолодшої вікової групи, які займаються під керівництвом Ігоря Починка. Другу за день перемогу здобула Ольга Процик. А Костянтин Марценюк, поступившись тільки вже згаданому Степанові Матляку, — друге «срібло». Ще одне «срібло» в активі підопічної Тетяни Бурик Катерини Дідич, а третіми фінішували Анна Чикірда і Валентин Штокало.

Нарешті про лауреатів перегонів на роликових ковзанах. У своїх вікових групах перемогли Павло Ковбасюк, Яна Королик та Олена Мигаль із ДЮСШ «Екстрим» і підопічний Ірини Меркушиної Сергій Джумак. Призерами ж стали Дмитро Кручовий, Олег Сарапук, Юлія Брудко, Соломія Сидяга, Максим Мигаль, Віталій Процик, Олена Заяць і Вікторія Вовк. Окрім медалей та грамот, усіх призерів нагородили ще й смачним квасом від пивоварні «Опілля».

На фото: під час змагань; вгорі — нагороди з рук чемпіона світу Дмитра ПІДРУЧНОГО.

Фото автора