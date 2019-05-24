Наставників не підвели

У перший день тижня, що минає, в Кам’янську на Дніпропетровщині завершилися дорослий і молодіжний чемпіонати України з плавання серед спортсменів із порушенням слуху. За нагороди обох турнірів сперечалися понад сім десятків атлетів з десяти областей нашої держави і столиці Києва.

Честь тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» захищали четверо підопічних Ольги Федчишин і Марини Дзюбановської, які займаються улюбленим видом спорту в басейні Тернопільської КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського. І загалом не підвели своїх наставників.

Передусім варто згадати 14-річну Віталію Мороз. У молодіжній першості учениця Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I—III ступенів обласної ради перемогла в плаванні на 50 метрів батерфляєм і 100 метрів на спині, фінішувала другою на дистанції 200 метрів комплексним плаванням і двічі третьою в плаванні вільним стилем на 50 і 100 метрів. До того ж показані результати виявилися цілком конкурентноздатними і в суперечці дорослих, за підсумками якої на двох дистанціях виборола четверте місце та одне п’яте.

Із максимальною самовіддачею постаралися виступити і троє інших учнів згаданого загальноосвітнього навчального закладу. В турнірі дорослих 16-річний майстер спорту Ілля Султанов підтвердив свій статус на обох дистанціях, в яких узяв участь. Однак зафіксований суддями час не дозволив потрапити до числа призерів: четверте місце у вільному стилі на 50 метрів і п’яте — на аналогічному відрізку батерфляєм. А 13-річна Соломія Кушнірук такими ж досягненнями може похвалитися в молодіжній першості на дистанціях 100 і 50 метрів брасом, які дозволили їй ще й двічі фінішувати шостою в змаганнях дорослих.

І лише найстаршому в команді 17-річному Андрієві Древі на жодній дистанції в турнірі дорослих не вдалося потрапити до десятки кращих. Хоча і був близьким до цього.

В. ЮЗЧИШИН.

Фото з архіву автора