Нелегко було лідерам

Після нульової нічиєї в очному протистоянні двоє грандів вітчизняного футболу зі «скрипом», так би мовити, здобули чергові перемоги у виїзних матчах. Причому і в Маріуполі, і у Львові, де київські динамівці зустрічалися з місцевими містянами, глядачі стали свідками лише одного забитого гола, який і приніс перемогу фаворитам.

Гравці донецького «Шахтаря» доволі рано відкрили рахунок у зустрічі з «Маріуполем». Фланговий прохід Сергія Болбата на 12-й хвилині завершився точною передачею в центр штрафного майданчика на Веллінгтона Нема. Бразилець зручною нагодою скористався сповна, точно поціливши в правий від голкіпера кут воріт.

Далі ж 27-літній Євген Гальчук, який на останньому рубежі господарів замінив практично на десять років старшого за себе Рустама Худжамова, ніби загіпнотизував гірників. Якщо про «вміння» Жуніора Мораеса реалізовувати одинадцятиметрові прихильники гри мільйонів дізналися ще з попереднього матчу з динамівцями (цього разу, розвівши воротаря і м’яч по різних кутах, узагалі у ворота не влучив), то невдовзі після початку другого тайму Алан Патрік, схоже, програв голкіперові психологічну дуель — Євген Гальчук зреагував водночас з ударом із точки півзахисника і «намертво» накрив шкіряну кулю.

А між цими епізодами і після них було ще принаймні п’ять, а то й всі десять моментів, коли м’ячеві, здавалося, не було деінде подітися, як залетіти у ворота господарів. Однак незаперечний герой зустрічі і під час них був на висоті. Якби ще і сам зміг забити. Бо його партнери, на жаль, утратили кілька вигідних нагод відновити рівновагу.

За схожим «бразильським карнавалом» спостерігали на Великдень і нечисленні глядачі в столиці Західної України. З тією лишень різницею, що семеро бразильців «Львова» та ще троє їхніх земляків, які вийшли на заміну, так і не змогли хоча би раз засмутити дублера Дениса Бойка Георгія Бущана. Навіть попри те, що з 19-ї хвилини господарі мали на одного, а з 76-ї — на двох гравців більше. Після вилучень Микити Бурди і Томаша Кендзьори. Причому і в цьому матчі не раз здавалося, що м’ячеві ніде подітися, окрім як залетіти у ворота динамівців.

За це господарі і поплатилися, пропустивши на 24-й хвилині єдиний у зустрічі гол, забитий, щоправда, Віталієм Буяльським із ледве не мікроскопічного офсайду. Але з цього приводу львів’яни хіба до асистента арбітра можуть пред’явити претензії…

Інші результати 26-го туру: «Чорноморець» — «Ворскла» — 1:2, «Олімпік» — «Карпати» — 3:2, «Олександрія» — «Зоря» — 0:2, «Арсенал» — «Десна» — 2:0.

Поєдинки 27-го туру призначені на 4—5 травня. Команди чільної шістки зіграють у суботу («Динамо» прийматиме «Олександрію», «Шахтар» — «Львів», «Зоря» — «Маріуполь»), учасники втішного турніру — в неділю.

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