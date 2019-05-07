Незвичний сільський бізнес — вирощування фундука

НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ НАЙБІЛЬШИЙ ФУНДУКОВИЙ САД — НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ, НА ТЕРИТОРІЇ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ В С. ЧУГАЛЯХ. ЙОГО ЗАСНОВНИК — ВІДОМИЙ В ОБЛАСТ І СІЛЬСЬКИЙ АГРОБІЗНЕСМЕН, СПОДВИЖНИК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦ ІЇ, ЕНЕРГІЙНИЙ І НЕВТОМНИЙ НА ІДЕЇ МИРОСЛАВ ЗАГОРСЬКИЙ. Фундук стало вигідніше вирощувати, ніж пшеницю. Клімат теплішає, і зменшується кількість опадів. Це якраз добре для росту цього горіха. На одному місці він може рости півстоліття, найкращий урожай дає на сьомий-восьмий рік, по 2,5 тонни з гектара. Фундук дуже затребуваний на ринку як внутрішньому в Україні, так і зовнішньому. Виграв той, хто посадив його раніше, а тепер має врожаї і значні фінансові надходження. Щоб засадити поле саджанцями фундука, треба чимало вкласти і праці, і грошей. Але результат цього вартує. На Тернопільщині у фруктових садах фермерів, розсадниках професійних садівників й аматорів вряди-годи доводилося бачити від сили 10—15 кущів «золотого» горіха. На ринку реалізатори хоч і пропонують фундук по 60—80 грн за кущ, але здебільшого це ліщина. Великі фундукові сади разом із чималими шкілками є на Київщині, Миколаївщині та Херсонщині, а тепер і в нас. Мій добрий і давній приятель Мирослав Загорський за фахом лікар-психотерапевт. Після закінчення Тернопільського державного медичного інституту в 1989 році лікувальну справу розпочав на цукровому заводі «Под ілля» завідувачем профілакторію. Продовжував її три роки у Польщі в м. Шльонську. Заснував разом із колегами всеукраїнське періодичне видання «Медична газета України». А в 2003-му чоловік різко змінив свій життєвий курс — зайнявся туризмом, організувавши для всіх, хто вирішив гартуватися спартанським життям, у с. Людвищі на Кременеччині маршрути на конях. Згодом Мирослав Загорський налагодив виробництво грибів. Завдяки польським інвесторам на Шумщині в с. Вілії організували спільне українсько-польське підприємство «Мікоген-Україна», де працювало понад 200 місцевих жителів. Спочатку тут виростили й реалізували за рік 25 тис. тонн шампіньйонів. Уже через кілька років підприємство, яке очолював директор Мирослав Загорський, вирощувало 65 тис. тонн грибів. У 2013 році Мирослав Загорський серйозно зайнявся вирощуванням фундука та равликів. Перед тим він створив органічне господарство ФГ «Орган ік Бердлі». — В Україні, особливо в кондитерськ ій, цукерковій справі, гостра потреба у фундуку. Ми майже 95 відсотків горіха фундука імпортуємо, — каже Мирослав Загорський. — На наших землях можна вирощувати, особливо в зоні Полісся, на Тернопільщині, де є вільні землі та сільгоспугіддя, забуті пасовища. Вирощування фундукових плантацій, черешневих, вишневих садів, плодоягідних культур, розведення равликів для багатьох могло б стати справою життя і джерелом достатку в сім’ях. Наш фундук має великі переваги над турецьким — він значно смачніший, багатший на вміст амінокислот, цукрів, білків та олії. Мирослав Загорський вирощує фундукову плантацію, яку заклав ще в 2013 році, висадивши 14 тисяч саджанців, на 27 гектарах. Сад — його гордість і добра надія. Крім того, на двох гектарах має шкілку, де вирощу є саджанці горіха. Серед районованих — сорти фундука Каталонський, Барселонський, Кос форд, Джіфон. Щоб забезпечити постійний і безперервний процес росту саджанців, побудував теплицю загальною площею 1600 кв. метрів, підземні тунелі для адаптації рослин, пересаджування їх із поліетиленових пляшок у грунт. Мирослав Сергійович активний учасник всеукраїнських і регіональних науково-практичних семінарів, нарад, конференцій, круглих столів, вчиться сам і допомагає іншим. — Фундук має прекрасну перспективу щедрих урожаїв горіхів на українській землі. Той, хто візьметься за цю справу, буде мати з роками вигідну ціну на горіх, що гарантуватиме достаток у домі, постійну роботу в рідному селі поруч із родиною, своїми земляками. Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. Фото автора.