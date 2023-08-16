Бізнесменам дякують за доброчесно сплачені податки

Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючи відповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки. На цьому наголошують фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області.

Так, упродовж семи місяців 2023 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 536,3 мільйона гривень єдиного податку.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За січень-липень цього року вони сплатили 384 мільйони гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 11,8 мільйона.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період понад 152,3 мільйона гривень єдиного податку.

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання — платникам єдиного податку, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області