Потрійний тріумф гірників

Перемігши минулої неділі у виїзному матчі в Запоріжжі луганську «Зорю» (1:0), футболісти донецького «Шахтаря» за три тури до завершення змагань стали чемпіонами України. Успіх підопічних Паулу Фоннсеки цінний передусім тим, що третій рік підряд не залишили шансів на перемогу головним конкурентам з київського «Динамо» ні в чемпіонаті, ні в кубку і випередили їх за кількістю завойованих на вітчизняній арені трофеїв, яких у них відтепер тридцять чотири.

Запоріжжя і справді в цьому році стало щасливим для гірників — дві «золоті» вершини за тиждень. Остання з перемог, до речі, виявилася не такою яскравою, як фінальне кубкове протистояння з першоліговим «Інгульцем». У гравців «Зорі» свої турнірні завдання. Тож вони, не сумнівайтеся, доклали максимум зусиль для того, аби домогтися позитивного результату. Однак уже на 11-й хвилині не встежили за найкращим бомбардиром чемпіонату Жуніором Мораесом, якому якоїсь миті вистачило для того, аби залишити ні з чим як свого візаві-захисника, так і голкіпера Микиту Шевченка.

За день же перед тим київські динамівці нарешті виграли перший із трьох підряд проведених на власній арені поєдинків. Хоча цьому максимально противився досвідчений воротар «Маріуполя» Рустам Худжамов. Але після ударів Карлоса де Пени на 32-й хвилині і Віктора Циганкова на 87-й і він виявився безсилим. Добре, що нинішній лідер киян не дозволяв собі розслабитися аж до фінального свистка. Інакше знову були би неприємності. Вже в компенсований до другого тайму час колишній динамівець Валерій Федорчук зумів рахунок розмочити — 2:1 на користь «Динамо».

Інші результати 29-го туру: «Ворскла» — «Арсенал» — 2:0, «Карпати» — «Десна» — 2:0, «Олімпік» — «Чорноморець» — 2:1, «Олександрія» — «Львів» — 0:1.

На цьому ж тижні команди елітного дивізіону вже встигли минулих вівторка-середи зіграти матчі 30-го туру. Позавчорашній між «Шахтарем» і «Динамо» став останнім із шести так званих матчів сезону. Гірники вже в ранзі чемпіонів виставили наполовину резервний склад. Динамівці цим скористалися в першому таймі. Одинадцятиметровий реалізував Віктор Циганков. Причому покарання призначили за порушення правил у своєму штрафному майданчику бразильцем Фернандо саме в боротьбі з автором першого голу.

Однак невдовзі після відпочинку господарі, скориставшись чисельною більшістю (перед свистком на перерву за другу жовту картку з поля вилучили Артема Шабанова), відновили рівновагу. Схоже, юний бразилець Тете має всі шанси стати одним з нових лідерів «Шахтаря» — надзвичайно впевнено переграв Дениса Бойка. Втім невдовзі арбітр Ярослав Козик «запалив» червоне світло і перед захисником гірників Давидом Хочолавою, зрівнявши склади обох команд. Тож далі суперники не виявляли особливої активності. Хіба в завершальні хвилин п’ять ігрового часу, коли зручні нагоди не використали спочатку Віктор Циганков з Олександром Андрієвським, а пізніше — двічі вже згаданий Тете. Отож бойова нічия 1:1, після якої на стадіоні «Металіст» у Харкові відбулося урочисте вшанування чемпіонів України.

Інші результати 30-го туру: «Десна» — «Ворскла» — 0:1, «Чорноморець» — «Карпати» — 3:1, «Арсенал» — «Олімпік» — 1:1, «Львів» — «Зоря» — 0:0, «Маріуполь» — «Олександрія» — 1:1.

Саме такі підсумки дозволили достроково, за два тури до завершення, визначити всіх лауреатів першості. Після «Шахтаря» і «Динамо» вперше в своїй історії третьою фінішувала «Олександрія», яка забезпечила собі участь у груповому турнірі Ліги Європи. А з кваліфікаційного раунду розпочнуть участь у цьому турнірі «Маріуполь» і «Зоря».

Натомість у втішному турнірі аутсайдерів вітчизняної першості боротьба, очевидно, триватиме до останнього матчу.

Поєдинки 31-го туру відбудуться в суботу-неділю, 25—26 травня.

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