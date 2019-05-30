Рухаймося задля здоров’я нації

Весело і гамірно було першого дня тижня, що минає, на спортивному майданчику Залозецької СЗОШ із поглибленим вивченням іноземних мов. Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і селищна рада організували для учнів четвертих-шостих класів Залозецької об’єднаної територіальної громади фізкультурно-оздоровчі старти «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація».

У п’ятьох різноманітних естафетах на швидкість, спритність і влучність узяли участь п’ять збірних школярів із Залізців та команди із сіл Серетець і Білоголови. Після напруженої суперечки суддівська колегія оголосила, що перемогли найстарші — шестикласники із Залізців і Серетця. Третє ж і четверте місця теж дісталися господарям — учням 5—А і 4—А класів.

Переможці і призери нагороджені грамотами, медалями, пам’ятними призами з логотипом «Спорт для всіх». Останні дісталися і всім іншим учасникам змагань.

Фото з архіву «Спорту для всіх»