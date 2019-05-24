Студентські старти в Гусятині

У Гусятинському коледжі Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя вже стало доброю традицією завершувати навчальний рік спортивним святом. За сприяння районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх» уже далеко не вперше визначили лауреатів весняної студентської спартакіади.

У традиційних стартах, проведених на стадіоні «Збруч» і в спортивних залах навчального закладу та місцевої ДЮСШ, взяли участь понад вісімдесят відсотків студентів. Причому третина з них вирішила поборотися за нагороди в двох, а то і більше видах.

Переможців і призерів змагань із шашок, баскетболу, пляжного волейболу, настільного тенісу, легкоатлетичної естафети, бігу на 400 і 800 метрів, перетягування линви, армспорту, гирьового спорту, міні-футболу і кульової стрільби нагородили кубками, грамотами і солодкими призами.

Лауреати отримали заслужені відзнаки з рук директора коледжу Костянтина Зеленського.

А. КУЗИК,

директор Гусятинського районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх».

Фото з архіву автора