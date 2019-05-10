Усна консультація — у ЦОПі за податковою адресою

Пунктом 52.4 статті 52 Податкового кодексу України передбачено, що індивідуальні податкові консультації, зокрема, в усній формі надаються контролюючими органами та державними податковими інспекціями. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Примірні положення і регламент центрів обслуговування платників затверджені наказом Державної фіскальної служби України від 16 листопада 2018 року за номером 739 «Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП».

Згідно з другим абзацом першого розділу 1 положення центр обслуговування платників створюється при головних управліннях ДФС в областях і в місті Києві та в державних податкових інспекціях з метою забезпечення, зокрема, зручних та доступних умов для отримання послуг і сервісів фізичними та юридичними особами.

Четвертим абзацом першого розділу положення визначено, що ЦОП — це постійно діючий робочий орган ГУ ДФС, в якому надаються послуги посадовими особами ГУ ДФС та посадовими особами Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, відповідальними, згідно з функціональними обов’язками, за надання адміністративних послуг, консультацій, прийняття звітності, вхідної кореспонденції та надання послуг електронного цифрового підпису.

Відповідно ж до пункту 6 глави 2.4 другого розділу положення передбачено, що в ЦОП здійснюється надання консультації з питань:

— електронних сервісів;

— податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи ДФС.

Підрозділи обслуговування платників територіальних органів ДФС, зокрема, відповідають і за дотримання регламенту в частині приймання звітності, надання адміністративних послуг та консультацій у межах компетенції.

Першим абзацом десятого розділу регламенту визначено, що, відповідно до положень статті 52 Податкового кодексу України за зверненням платників у ЦОП надаються індивідуальні податкові консультації в усній формі з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Тобто, платник податків може отримати індивідуальну податкову консультацію в усній формі з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС, звернувшись до ЦОП за своєю податковою адресою.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області