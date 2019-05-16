Від дитячих перемог — до олімпійських

Організовані Національним олімпійським комітетом України традиційні всеукраїнські дитячі старти «Олімпійське лелеченя» — на фінішній прямій. Учора на двох майданчиках зі штучним покриттям Тернопільського національного економічного університету відбувся обласний фінал змагань.

Першим на церемонії урочистого відкриття привітав майже дві сотні юних фізкультурників із п’ятнадцяти загальноосвітніх навчальних закладів краю господар арени, ректор вишу Андрій Крисоватий. Гучними оплесками зустріли діти виступ керівника місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної. Її щирі слова про те, що саме з таких дитячих стартів розпочинається шлях до олімпійських вершин, припали до душі всім. Не відмовила уславлена біатлоністка, капітан жіночої збірної України і у фотосесії — сфотографувалася із кожною з команд майбутніх олімпійців.

Самі ж старти розпочалися із запальної розминки. Далі —вікторина на олімпійську тематику, під час якої діти за шість хвилин мали дати відповіді на два десятки запитань. Більшість своєрідне олімпійське ЗНО здала на «відмінно» і «добре». І поспішила до місць проведення двох інших випробувань. Комусь випало розпочати з представлення команди, а комусь — із комплексної естафети. Прискіпливе і водночас об’єктивне журі виступ кожної із збірних намагалося оцінити справедливо. Тож жодних протестів чи суперечок автор цих рядків так і не почув.

А вже після смачного обіду діти з нетерпінням стали очікувати остаточних підсумків. У вікторині на олімпійську тематику перемогли учні Борщівської гімназії імені Р. Андріяшика. У представленні команд — неодноразові переможці і призери обласних та всеукраїнських фіналів із Чортківської гімназії імені М. Шашкевича. А в естафеті — команда Зборівської ЗОШ №1. Нарешті хвилююча мить оголошення загальних підсумків. За підсумками трьох видів перемогли учні Чортківської гімназії імені М. Шашкевича. За ними — теж уже згадані діти з Борщева. А третє місце розділили команди з Козівської гімназії імені В. Герети і Заліщицької державної гімназії.

Кубками, медалями і грамотами лауреатів нагородили заступники голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко і Андрій Огнистий, президент федерації легкої атлетики Тернопільської області Валерій Єднак, ветеран спорту, заслужений тренер України павло Клочко, керівники обласного і міського осередків всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Ярослав Білоус та Зіновій Кутень.

На фото: яскраве дитяче свято «Олімпійське лелеченя» на майданчиках Тернопільського національного економічного університету.

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