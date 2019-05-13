Відшкодовують ПДВ

У січні-квітні цього року 108 суб’єктів господарювання Тернопільської області заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок у сумі 242 мільйони гривень. Торік за аналогічний період ця сума становила 109 мільйонів — повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Станом на початок травня платникам податків області вже відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 212 мільйонів гривень ПДВ, тоді як минулого року — 107 мільйонів.

За результатами ж проведених перевірок із початку року упереджено 1 мільйон гривень заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 145 мільйонів гривень, з яких 129 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів. А 16 мільйонів — у стадії судового та адміністративного розгляду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області