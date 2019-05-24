Виїзні поразка з перемогою

Завершальний матч чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги футболісти тернопільської «Ниви» проведуть наступної суботи, 25 травня. На своєму полі поміряються силами з одним із претендентів на підвищення в класі — «Минаєм» із Закарпатської області.

Минулого ж тижня підопічні Василя Малика зіграли два виїзні поєдинки. Проведену в середу перенесену зустріч 21-го туру з «Калушем» аж ніяк не занесеш до активу зелено-жовтих. Уже до середини першого тайму у воротах Максима Механіва побували три «сухі» м’ячі. А до середини другого рахунок уже став 4:1 на користь господарів. До честі наших земляків хіба те, що боротьбу не припинили, домігшись куди більш почесних 3:4 не на свою користь. Утім шансів принаймні на нічию не було, адже скоротили відставання до мінімуму на останній із шести доданих до другого тайму хвилині. У складі «Ниви» відзначилися Ярослав Кінаш, Ігор Бровко і Мирон Бідний.

До останніх хвилин і навіть секунд тривала напружена суперечка й у проведеному минулої неділі в Новограді-Волинському матчі 26-го туру із житомирським «Поліссям». Господарям, аби зберегти надію на друге місце, яке за спортивним принципом давало шанс на перехідні ігри з одним з аутсайдерів першої ліги, конче необхідна була перемога. Однак тернопільські футболісти навіть і не подумали якось допомогти суперникам в її досягненні.

Одне слово — найшла коса на камінь… А завершилося все єдиним у зустрічі голом, знову забитим гостями в компенсовані до другого тайму хвилини. На п’ятій із них зразкового удару зі штрафного в обхід «стінки» конкурентів завдав Руслан Дедух. Голкіперові суперників Олександрові Литвиненку залишилося хіба провести м’яч поглядом — 1:0 на користь «Ниви».

Інші результати: 21-й тур — «Минай» — «Буковина» (Чернівці) — 2:1, «Нива» (Вінниця) — «Полісся» — 1:2, «Черкащина» — «Чайка» — 4:1, «Верес» (Рівне) — «Поділля» (Хмельницький) — 2:3; 26-й тур — «Минай» — «Поділля» — 3:1, «Нива» В. — «Верес» — 1:3, «Черкащина» — «Калуш» — 4:1, «Буковина» — «Чайка» — 0:4.

Із перемогою в групі вже можна привітати футболістів «Черкащини». Як і гравців «Миная» із завоюванням права зіграти перехідні ігри. А ось нашим землякам, які після останньої перемоги піднялися за додатковими показниками на шосте місце, в протистоянні з «Минаєм» доведеться з’ясувати: на яку підсумкову позицію з п’ятої по сьому заслуговують. Рівненський «Верес», який вони ще зберігають шанс випередити, до речі, прийматиме «Черкащину», а «Калуш» — «Буковину».

Усі зустрічі розпочнуться в суботу о 17-й годині.

Фото з вільних джерел