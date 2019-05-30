Ювілейні старти юних рятувальників

В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області визначилися лауреати ювілейного десятого збору-змагання юних рятувальників «Школа безпеки» пам’яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Л. Кудринського. Цього разу за нагороди сперечалися 170 старшокласників із п’ятнадцяти районів, Тернополя, Бережан, Чорткова і Гусятинської ОТГ.

У проведенні змагань на високому рівні головним організаторам посприяли управління з питань цивільного захисту населення, освіти та науки, сім’ї та молоді облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області, обласні центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та організація профспілки працівників освіти і науки, координаційна рада обласного відділення всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», обласна організація Товариства Червоного Хреста України і ПП «АНТ».

Упродовж змагального дня на юних рятувальників очікувала насичена програма. Їм довелося продемонструвати свою майстерність у подоланні дистанції зони техногенної аварії, в рятувальних роботах із висотної будівлі, в наданні домедичної допомоги потерпілому, а також пройти тестування з основ медицини і безпеки життєдіяльності.

Найкраще з усіма випробуваннями впоралися юні рятувальники з Тернополя, які і стали володарями перехідного кубка пам’яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Л. Кудринського. Друге місце виборола команда Зборівського, третє — Бучацького районів.

Усі лауреати нагороджені також кубками, медалями, грамотами, цінними подарунками і солодкими призами. Переможці традиційно отримали і набір солодощів від сім’ї Кудринських.

На фото: під час випробувань; лауреати стартів юних рятувальників на п’єдесталі пошани.

Фото з архіву організаторів