Засмутили і своїх прихильників, і суперника

Друге в цьому році побачення футболістів тернопільської «Ниви» зі своїми вболівальниками не порадувало ні одних, ні інших. Як і наприкінці осінньої частини чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги поле Тернопільського міського стадіону виявилося щасливим для гравців рівненського «Вересу» — 2:1 на їхню користь.

Хоча після першої половини зустрічі 22-го туру, проведеної напередодні Великодня, підопічні Василя Малика, здавалося, мали непогані шанси змістити сусідів по турнірній таблиці з шостого рядка. Передусім завдяки зусиллям свого головного бомбардира Олексія Литовченка. На 36-й хвилині форвард знову довів, що має неабияке голеве відчуття. Варто тільки було воротареві суперників Ігореві Фіялу на мить затриматися з пасом партнерам по команді, як Олексій уже став на шляху м’яча і шкіряна куля від його ноги стрімко залетіла в залишені без нагляду ворота.

Однак старання нападника були повністю знівельовані вже невдовзі після перерви. Спочатку на 50-й хвилині захисники господарів не встежили за Михайлом Шестаковим у власному штрафному майданчику, дозволивши йому вдало зіграти на добиванні після того, як Максим Механів парирував м’яч. А ще через п’ять обертів секундної стрілки арбітр Анастасія Романюк вгледіла гру рукою у власному штрафному майданчику Тарасом Радюком. Одинадцятиметровий упевнено реалізував досвідчений капітан гостей Борис Орловський.

Часу до фінального свистка залишалося ще чимало, але він аж ніяк не допоміг гравцям тієї з команд, яка за більш ніж півгодини так і не змогла створити хоча би однієї реальної загрози воротам суперників. Щастя, що не програли з більшою різницею в рахунку. Подякувати за це потрібно Максимові Механіву, який вийшов переможцем в очній дуелі з тим же Шестаковим.

Натомість позавчора в Хмельницькому гравці тернопільської «Ниви» постаралися все зробити для того, аби засмутити вже вболівальників місцевого «Поділля». І свого ефектно домоглися, здобувши у виїзному матчі 23-го туру першу в сезоні перемогу з великим рахунком — 3:0. Дебютні голи в зелено-жовтих футболках записали на свій рахунок Максим Проців (23 хв) і Руслан Дедух (62 хв). Обоє насамперед мають подякувати Олексієві Литовченку. Спочатку не тільки не втратив контролю над шкіряною кулею, навіть упавши під натиском суперника, а й видав ідеальний розрізний пас на Максима. Аналогічно і в епізоді з другим голом — Русланові залишалося тільки не промахнутися по порожніх воротах. Тож є вища справедливість і в тому, що головний бомбардир команди сам теж не залишив поле без забитого гола. На 79-й хвилині Олексій Литовченко встановив остаточний підсумок, реалізувавши одинадцятиметровий.

Інші результати: 22-й тур — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Калуш» — 2:1, «Полісся» (Житомир) — «Черкащина» — 0:4, «Минай» (Закарпатська область) — «Нива» (Вінниця) — 0:1, «Буковина» (Чернівці) — «Поділля» — 1:1; 23-й тур — «Нива» В. — «Буковина» — 1:0, «Черкащина» — «Минай» — 3:2, «Калуш» — «Полісся» — 1:2, «Верес» — «Чайка» — 1:0.

І поєдинок 24-го туру тернопільська «Нива» проведе на виїзді. В неділю, 5 травня, в Чернівцях поміряється силами з місцевою «Буковиною».

Фото із сайту ФК «Поділля»