Головне — максимальний результат

Футбольна «Арена-Львів» знову стала фартовою для гравців національної збірної України. З інтервалом у три дні підопічні Андрія Шевченка здобули дві перемоги: феєричну над сербами (5:0) і мінімальну над Люксембургом — 1:0.

Навіть найпалкіші прихильники вітчизняної команди навряд чи сподівалися на щось подібне під час зустрічі із збірною Сербії. Ні, в товариських поєдинках із представниками Балкан наші земляки ще жодного разу не те, що не поступилися, а й унічию не зіграли. Втім відбірковий турнір чемпіонату Європи 2020 року, погодьтеся, зовсім інша справа. Суперники, за яких виступає чимало талановитих молодих виконавців з відомих на Старому континенті клубів, приїхали до міста Лева щонайменше із завданням не програти. І в стартові хвилини кілька разів продемонстрували непогану націленість на ворота Андрія Пятова.

Однак відразу після початку другої половини першого тайму, очевидно, далися взнаки прорахунки тренерського штабу суперників при виборі тактичної схеми дій підопічних. Три центральні оборонці просто були знищені з інтервалом у дві хвилини лідером київського «Динамо» Віктором Циганковим. Спочатку півзахисник вчасно відгукнувся на флангову передачу Олександра Караваєва, в один дотик переправивши м’яч у сітку. А невдовзі сповна подякував нашому нападникові Романові Яремчуку, який у центрі поля зумів відібрати шкіряну кулю в опонента і видати її на хід Вікторові. Розкішним ударом у верхній кут воріт Циганков подвоїв перевагу вітчизняної збірної.

Палко підтримувані переповненими трибунами українські футболісти не подумали зупинятися і після відпочинку. Вже на 46-й хвилині Євген Коноплянка, отримавши пас від Руслана Малиновського, своїм фірмовим зміщенням з флангу ближче до центру застав зненацька захисників із голкіпером і влучно пробив у самісінький кут воріт. Якщо в сербів і були якісь плани на другий тайм, то третій гол змусив про них остаточно забути. Адже ще до завершення години ігрового часу (59-та хвилина) вже Роман Яремчук, отримавши пас із флангу від Олександра Караваєва, пробив між ногами одного із захисників знову ж таки точнісінько в кут воріт.

На завершення ж Євген Коноплянка, в якого навіть за відсутності ігрової практики в німецькому «Шальке» завжди чудовий настрій, повторив «на біс» перший зі своїх двох голів у цій зустрічі.

Одне слово, 5:0 на користь збірної України, і Андрій Шевченко разом із підопічними взялися переконувати власних прихильників, що під час наступного поєдинку з Люксембургом їм аж ніяк не буде легше. Адже суперники останніми роками здобули славу непоступливої команди, яка вміє не тільки якісно захищатися, а й небезпечно атакувати. Чого тільки вартий перший виїзний матч із ними, коли збірній України вдалося вирвати перемогу лише в компенсований до другого тайму час завдяки автоголу суперників.

Наче у воду дивилися. З тією хіба різницею, що чекати до фінального свистка не довелося. Вже на шостій хвилині Руслан Малиновський, розігравши кутовий з Євгеном Коноплянкою, верхом надіслав м’яч у центр штрафного майданчика суперників, де боротьбу на «другому» поверсі впевнено виграв Роман Яремчук. На емоціях господарі побігли забивати другий, однак фортуна двічі підряд їм усміхатися не побажала. Аналогічну комбінацію Тарас Степаненко завершив ударом у поперечину.

А коли підопічні Андрія Шевченка дещо знизили темп, усім присутнім на стадіоні довелося пережити чимало хвилюючих митей. І гол у ворота Андрія Пятова ще до свистка на перерву, скасований, щоправда, арбітрами через мінімальний офсайд, і натиск суперників у другому таймі. Тож важко не погодитися з Андрієм Шевченком, який на післяматчевій прес-конференції сказав, що збірна заробила три очки і це було її головним завданням.

В іншому ж поєдинку групи «В», теж проведеному позавчора, серби на своєму полі здолали Литву — 4:1.

Після двох червневих поєдинків збірна України відпочиватиме до осені. Два найближчі поєдинки доведеться зіграти з Литвою. В суботу, 7 вересня, на виїзді, в п’ятницю, 11 жовтня, — вдома.

На фото: гол Романа ЯРЕМЧУКА приніс збірній України перемогу в гру з Люксембургом.

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