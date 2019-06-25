Хіба бухгалтери щось допетрають…

Головне управління ДФС у Тернопільській області звертає увагу платників податку на додану вартість. При поданні ними декларації, в якій декларується сума до бюджетного відшкодування ПДВ та/або в рахунок сплати грошових зобов’язань чи погашення податкодого боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, показник SВідшкод загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань та результатів перевірок, що проводяться відповідно до Податкового кодексу України, збільшується на таку суму і, відповідно, зменшується показник SНакл сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Водночас показник SВідшкод підлягає коригуванню в системі електронного адміністрування ПДВ за результатами перевірок контролюючих органів, що проводяться відповідно до Податкового кодексу, шляхом зменшення показника ЕВідшкод відповідно до винесеного податкового повідомлення-рішення за формою «ВЗ» на дату його узгодження.

Одночасно відбувається відповідне збільшення суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН, на суму зменшеного бюджетного відшкодування за угодженими ППР за формою «ВЗ».

ППР за формами «В1» та «В4», зокрема в частині суми завищення від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, не впливають на значення показника SВідшкод.

Водночас ППР за формою «В4» у частині суми завищення від’ємного значення, яку зараховано для зменшення суми податкового боргу з ПДВ, враховується при обрахунку показника Sнакл в СЕА ПДВ шляхом зменшення показника SВідшкод.

Разом із цим при внесенні за результатами перевірок податкової звітності з ПДВ за червень 2015 року ППР за формою «В4», показник SНакл, збільшений у порядку пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, зменшується на суму зменшеного від’ємного значення суми ПДВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області