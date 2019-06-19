Лише за травень працевлаштувалися понад шість тисяч краян

Протидія нелегальній зарплаті, дотримання законодавства про оплату праці — проблема, якій фахівці фіскальної служби Тернопільщини спільно з органами місцевого самоврядування приділяють особливу увагу. Адже, за умови легального працевлаштування мешканці краю з одного боку отримують соціальні гарантії, а, з іншого, місцеві громади — надходження з податку на доходи фізичних осіб.

Із початку 2019 року проводиться роз’яснювальна робота з керівниками підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів. Вони вже виплатили 2,5 мільйона гривень заборгованої зарплати, а до місцевих скарбниць спрямували 1,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Окрім цього, боржники сплатили 900 тисяч гривень єдиного соціального внеску.

Також у чіткій взаємодії з органами місцевої влади з питань контролю за додержанням законодавства про оплату праці проведено роз’яснювальну роботу з керівниками 442 підприємств. Після цього 418 (95 відсотків) суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати. Тому додаткові надходження до бюджетів склали 1,5 мільйона гривень, з яких 700 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб і 800 тисяч гривень єдиного внеску.

До платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушеннями вимог податкового та іншого законодавства (єдиний внесок), застосовували заходи контролю. Впродовж січня-травня 2019 року проведено 29 перевірок суб’єктів господарювання — юридичних осіб та 9 перевірок приватних підприємців. Порушникам нарахували 5,7 мільйона гривень платежів — штрафних санкцій та пені, з них 3,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 2 мільйони гривень єдиного соціального внеску та 500 тисяч гривень військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в травні додатково оформили трудові відносини з понад шістьма тисячами найманих працівників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області