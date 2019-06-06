Олімпійське літо: старт — у Зборові

Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі старти для дітей у літній канікулярний період «Олімпійське літо» цього року розпочалися на Тернопільщині змаганнями на зборівському міському стадіоні «Колос». Їхніми організаторами традиційно є Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України і всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Головною метою літніх розваг вони визначили залучення дітей і молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом, організацію активного відпочинку, популяризацію олімпійських цінностей і досягнень вітчизняних атлетів у сучасному спорті. До завершення літніх канікул змагання проходитимуть на стадіонах, спортивних майданчиках, в оздоровчих таборах, у парках та місцях масового відпочинку і проживання населення.

У Зборові ж про веселі старти дітвори потурбувалися служба в справах дітей райдержадміністрації та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». На футбольному полі розташували аж дванадцять різноманітних станцій. Під час різноманітних естафет юнаки і дівчата мали не одну нагоду продемонструвати свою волю до перемоги. Цікаві спортивні випробування тривали протягом двох годин. За перемогу в тій чи іншій естафеті діти отримували «талони здоров’я», які після завершення стартів змогли обміняти на призи від організаторів.

Учасників нагородили також медалями й чудовими подарунками від «Спорту для всіх» і служби в справах дітей райдержадміністрації.

Фото з архіву організаторів