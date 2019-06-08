Позитивна динаміка як наслідок ефективної роботи

Упродовж січня-травня 2019 року платникам податків Тернопільщини відшкодували 278 мільйонів гривень податку на додану вартість. Порівняно з аналогічним торішнім періодом повернення платежу зросло вдвічі.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

— Загалом про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок заявили 119 суб’єктів господарювання, які задекларували до повернення 297 мільйонів гривень податку, — повідомив керівник обласного фіскального відомства. — Це на 122 мільйона більше, ніж торік. Станом на початок червня загальний залишок невідшкодованого ПДВ склав 133 мільйони гривень. Із них 117 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і чинними нормативними документами. А одинадцять мільйонів — у стадії судового та адміністративного розгляду.

Також фахівці фіскальної служби області упередили бюджетне відшкодування платежу на один мільйон гривень.

— Позитивна динаміка з відшкодування податку на додану вартість — зазначив Ігор Комендат, — це результат ефективної роботи системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та електронного реєстру відшкодування ПДВ, який функціонує у відкритому режимі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області